Российские школьники-триумфаторы вернулись с олимпиады по математике в Шанхае

Триумф интеллекта! Российские школьники, покорившие международный Олимп по математике в Шанхае, вернулись на Родину. Четыре золотые и две серебряные медали – достойный результат, позволивший старшеклассникам из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска занять командное третье место. Причем, российская сборная стала единственной, где каждый участник решил абсолютно все задачи.

Вот они, юные талантливые математики. Каждый вернулся с наградой. На груди у школьников-триумфаторов сверкают медали – 4 золотые и 2 серебряные. Но не все ребята еще осознали масштаб своего успеха.

Андрей Шишко и Дмитрий Гришко не первый год показывают высокие результаты. Они уже становились победителями и призерами российских и международных олимпиад. К этому интеллектуальному состязанию готовились долго и усердно. Хотелось решить все.

Олимпиада проходила два дня. Школьники решали по три задачи ежедневно. Вопросы охватывали разные области математики - геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Состязание объединило участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Найти друзей по увлечению оказалось проще, чем решить любую задачу.

"Не только в России есть хорошая математика и интересно посмотреть на участников других стран. Я познакомился с одним участников из Великобритании, который прямо серьезно начал заниматься математикой, на самом деле, только год назад! Казалось бы, за год выучить достаточно олимпиадной математики трудная задача, но у него золотая медаль", - рассказал Андрей Шишко.

Российские 11-классники в общекомандном зачете заняли 3 место. Больше всего баллов получила единственная в составе сборной девушка – Арина Прокудина. Всего же сборная России набрала 196 баллов и стала единственной командой, где каждый участник решил абсолютно все задачи. Второе место у США, первое – у Китайской народной республики.

"Мы, конечно, обсуждали, где они ошибаются, классические ошибки проговаривали. Понятно, конечно, что они волновались. Если говорить о результате, я в целом доволен", - отметил Кирилл Сухов, руководитель тренерского штаба.

Призеры международной олимпиады планируют поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. А пока они еще размышляют над выбором будущей профессии, их преемники уже активно готовятся к следующему интеллектуальному состязанию. Чтобы через год прийти, решить и победить.