Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова

Реконструкция главного корпуса Городской клинической больницы имени Буянова завершится уже в этом году. Ход работ сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. В здании идёт полная перепланировка. На первом этаже появится несколько дополнительных входов, чтобы разделить потоки пациентов. Ведь возможности амбулаторного приёма увеличатся почти на 20%.

Вместо узких коридоров просторные холлы, комфортные зоны ожидания и стильный интерьер. Хотя капитальный ремонт в Городской клинической больницы им. Буянова еще в самом разгаре, уже видны значительные изменения, особенно на первом этаже. В будущем здание будет полностью соответствовать всем самым современным стандартам.

"В 83 году построено. В общем-то, ломать его жалко, конечно, тоже, но и морально устарело. Поэтому решили его реконструировать. Поэтапно, чтобы не ломать совсем вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов, это, конечно, такая нетривиальная задача, но решили так двигаться. Первый этап закончили в этом году. Приемные отделения новые появятся. Операционные новые появятся. Ну и благоустройство сделаем в этом году. Одно другому не мешает", - сообщил Собянин.

По дизайну корпус объединят с соседним Флагманским центром, который уже работает: девять суперсовременных операционных, включая гибридную, ангиографическую и травматологическую. Здесь проводят и экстренные, и сложнейшие плановые операции. Теперь главный корпус подтягивается до того же уровня. Пока работы идут на трех этажах: первом, втором и двенадцатом. Одна из главных задач реконструкции — создание стационара кратковременного пребывания, где пациенты смогут проводить минимум времени и при этом получать весь объём медицинской помощи. По оценкам, он сможет принимать до 20 тысяч пациентов в год — это в два раза больше, чем раньше.

"Люди будут находиться в течение суток. Все пространство продумано с учетом всех потребностей пациентов. Здесь будет на очень высоком уровне продумана функциональная система. Это современные системы вызовов, это комфортные одноместные палаты, эргономичная мебель, все материалы выполнены из экологических материалов, современная шумоизоляция", - сообщил Антон Журавлев, заведующий стационаром кратковременного пребывания ГКБ имени В.М. Буянова.

Фасад украсят черные и бежевые панели, вход будет выполнен в виде стеклянного купола. Внутри появятся зоны госпитализации и ожидания. Не забудут и про прилегающую территорию, здесь создадут прогулочную зону с лавочками, беседками и специальными навесами от солнца.

"Открытие флагмана в какой-то степени нас настроило на определенную волну. И особых каких-то сложностей для больных и для сотрудников нет. Те зоны, которые в ремонте, они никак не соприкасаются с пациентами и с нашими сотрудниками", - сообщил Александр Саликов, главный врач Городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

Капитальный ремонт больницы имени Буянова проходит в два этапа. Первый планируют завершить до конца года, затем рабочие перейдут на оставшиеся этажи. В финале это будет уже совсем другая больница.