"Киевский режим потряхивает": Кремль — об отставках в украинской армии

Назначение нового Главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронтах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, динамика на фронте всем хорошо известна. Вооруженные силы России продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.

"То, что киевский режим потряхивает изнутри — это понятно. Это видно невооруженным глазом", - сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно об отставке Главкома ВСУ Сырского. На этом посту его сменил Михаил Драпатый. Неделей ранее Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова. Временно исполняющим обязанности главы Минобороны стал генерал-майор Евгений Хмара. С начала года он возглавлял СБУ.