Санкции Евросоюза против России прежде лишь косвенно били по экономике европейских стран, но теперь станет "гораздо больнее". Об этом предупредил в среду, 22 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера усомнился в том, что "приходится говорить о достижении санкционного предела", поскольку такого предела попросту не существует, как и "не существует предела безумия".

Ситуация с санкциями усугубляется для их же авторов — с принятием следующего, 21-го, пакета рестрикций пресловутые ограничительные меры будут напрямую бить по европейским экономикам и причинять многомиллиардный ущерб, что "гораздо больнее", отметил Песков. Неудивительно, что тема санкций вызывает всё больше противоречий в Евросоюзе.

Также политик напомнил, что Россия считает введенные против нее санкции абсолютно незаконными с точки зрения международного права, сообщает РИА Новости.

Тем временем источники рассказали, что европейские политики, придерживающиеся мнения о необходимости санкционного давления на Россию, исчерпали идеи о новых ограничительных мерах и столкнулись с неизбежностью ущемления собственных интересов в случае продолжения политики рестрикций.

При этом верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас попыталась призвать страны к компромиссу относительно антироссийских санкций, заявив, что "мы должны перетерпеть эту краткую боль ради долгосрочной выгоды".