На новом официальном фото 13-летнего сына Кейт Миддлтон заметили одну особенность

Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию принца Джорджа в честь его 13-летия. Старший сын принца Уильяма и принцессы Кэтрин заметно повзрослел.

Снимок был сделан в Кенсингтонском дворце фотографом Мэттом Портеусом, который уже много лет снимает семью Уэльских. Джорджа запечатлели вскоре после парада Trooping the Colour, который принц с родителями посетил в прошлом месяце. На фотографии сын Кейт и Уильяма выглядит непринуждённо: он стоит, засунув руки в карманы, верхняя пуговица его рубашки расстёгнута, а галстук снят после праздничных мероприятий.

"С 13-летием, Джордж!" — гласит подпись к фото.

Поклонники королевской семьи присоединились к поздравлениям. Однако многие заметили особенность на свежем снимке. В детстве принц был копией отца, но теперь все ярче в его внешности проявляются черты Спенсеров, сын Кейт Миддлтон, вероятно, вырастет копией брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что день рождения Джордж отметит в кругу самых близких — родителей, а также младших брата и сестры — принцессы Шарлотты и принца Луи. Для семьи этот день имеет особое значение, поскольку в ближайшие месяцы Джорджа ждут серьёзные перемены. Он готовится перейти на обучение в Итонский колледж.

О рождении принца первенца Уэльских Букингемский дворец официально объявил в 2013 году. В заявлении говорилось: "Её Королевское Высочество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 16:24. Вес новорождённого составил 8 фунтов 6 унций (около 3,8 кг). Герцог Кембриджский присутствовал при родах. Королева, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, принц Гарри, а также обе семьи уже уведомлены и чрезвычайно рады этой новости. Её Королевское Высочество и ребёнок чувствуют себя хорошо и останутся в больнице на ночь".