Кремль объяснил, почему Россия не нуждается в приглашении на саммит G20

Все участники мероприятий "Большой двадцатки" (G20) самостоятельно выбирают формат и уровень участия. На это указал в среду, 22 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля разъяснил журналистам, ждала ли Россия официального приглашения на декабрьский саммит G20 в Майами и было ли оно получено.

Как подчеркнул Песков, "не требуется каких-то персональных приглашений". Соединенные Штаты как действующий председатель этого формата являются лишь "принимающей стороной по организации саммита". При этом "если страна организует саммит такого формата, как "Большая двадцатка", ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию" (цитаты по ТАСС).

Ранее в администрации российского лидера подчеркивали, что наша страна по-прежнему придает большое значение работе в рамках G20, а с учетом зарождающихся и нарастающих сейчас кризисов "к моменту проведения саммита будет много о чем говорить".

Владимир Путин, говоря об участии России в международных форматах, отмечал, что Москва никогда не отказывается от контактов и всегда открыта к взаимодействию, хотя пока "нас туда никто не приглашает, никаких официальных предложений не слышал, не получал".