ВС России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции.

Наступательные действия ведутся по всей ширине фронта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта", - сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный удар по территории России в ночь на 4 июля. Таким украинские власти хотели отвлечь внимание население от катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке.