ЦИК зарегистрировал федеральный список от ЛДПР на выборы

Сегодня Центризбирком зарегистрировал федеральный список от ЛДПР на выборы в Госдуму. Утвердили 246 кандидатов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Вручение удостоверений он назвал знаковым моментом.

"ЛДПР, скажу, может быть, смело, но уверен, - так же как мои коллеги - сегодня самая близкая к людям, самая надёжная для людей партия современной России. Сегодня мы не выступаем, а делаем. И всё, что в нашей программе было когда-либо, есть и будет - всё это требования людей", - сказал Леонид Слуцкий.