Генерал-майор Игорь Скибюк станет новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в среду, 22 июля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

О своем очередном кадровом решении утративший легитимность президент Украины рассказал в соцсетях. Прежде Скибюк был заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Как пишут украинские СМИ, смена военного командования не входила в планы Зеленского — он отправил в отставку главкома ВСУ и сменил начальника Генштаба из-за нарастающего и негласного натиска европейских доноров. Европу беспокоят проблемы в армии, поэтому главе киевского режима приходится "прислушаться к прогрессивным силам", поскольку именно европейцы фактически содержат армию Украины.

Однако колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс пишет, что Зеленский "всё больше опирается на поддержку ультранационалистов, доминирующих в украинской армии". По мнению журналиста, для главаря киевского режима важнее мнение военного истеблишмента и защита "старых друзей", чем западные партнеры или украинский средний класс.

В Кремле тем временем скептически оценили кадровые решения Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставки и назначения не изменяют ситуацию на фронтах, но это наглядно подтверждает, что "киевский режим потряхивает изнутри".