"Вы, правда, верите всей ерунде?!" Аделия Петросян вспылила после объявления об уходе от Этери Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Без скандала переход к другому наставнику не обошелся.

В Сети распространился слух, что спортсменка не нашла в себе силы достойно объявить тренеру об уходе и вместо личной встречи, сообщила столь важные новости по телефону. Аделию эти домыслы задели, фигуристка поспешили опровергнуть эту информацию.

"Почему по телефону? Вы, правда, верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично", — подчеркнула Петросян в беседе с подписчиками на своей странице в соцсети.

По словам фигуристки, решение об уходе тяжело ей далось, она благодарна своим тренерам, но не видит возможности продолжать заниматься под их руководством.

"Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо", — отметила Аделия.

Кто станет новым наставником Петросян, пока не известно. Фигуристка хранит эту информацию в тайне.

Отметим, что хоть сама спортсменка не называет причину ухода от Тутберидзе, эксперты огласили несколько версий. Основная — это конкуренция.

"Не думаю, что Петросян и Тутберидзе хорошо работали. Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то — нет", — сказала в одном из интервью Татьяна Анатольевна Тарасова.

Заслуженный тренер России Александр Жулин намекнул, что Аделия не сработалась в одной команде с Сашей Трусовой. "Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но логически это можно предположить. Очень странное решение. Боюсь, что Аделия не выдержала конкуренцию с Александрой Трусовой. Возможно, в этом причина", — считает Жулин.