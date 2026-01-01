Путин: Трудности с топливом временные, экономика демонстрирует уверенный рост

Состояние российской экономики и ее ключевых отраслей устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент подчеркнул: трудности на топливном рынке носят временный характер и не могут повлиять на общую динамику в экономике, которая демонстрирует уверенный рост. Важную роль играет увеличение доходов федерального бюджета как от нефтегазового сектора, так и от других отраслей.

При этом Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в регионах и поручил кабмину подготовить новые инициативы по переносу сроков бюджетных кредитов.