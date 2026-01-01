Путин: Трудности с топливом временные, экономика демонстрирует уверенный рост

Состояние российской экономики и ее ключевых отраслей устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Президент подчеркнул: трудности на топливном рынке носят временный характер и не могут повлиять на общую динамику в экономике, которая демонстрирует уверенный рост. Важную роль играет увеличение доходов федерального бюджета как от нефтегазового сектора, так и от других отраслей.
При этом Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в регионах и поручил кабмину подготовить новые инициативы по переносу сроков бюджетных кредитов.
"По инициативе "ЕР" в июне было принято важное решение - срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей. Известно также, что коллеги из "ЕР" выступили с новым предложением. Оно касается бюджетных кредитов, которые регионы планируют погасить в следующие три года. То есть с 2027 по 2029 год. Их срок погашения также предлагают перенести, но уже за пределы 2030 года. Я знаю, что депутаты от "ЕР" с Минфином работали по этому направлению и прошу правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов, чтобы вместе с депутатами Госдумы, но, наверное, уже нового созыва, в ближайшую осеннюю сессию принять эти изменения. Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах. Как уже говорил, сейчас важнейшая задача - запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике", - сказал президент.