Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня может появиться искра вдохновения и желание начать то, что давно откладывалось. Не бросайтесь в дело резко: сначала наметьте первый шаг и поймите, зачем он вам нужен.

Тельцы

Домашние темы снова могут стать важными. Переезд, ремонт, перестановка или обустройство пространства требуют не спешки, а спокойного пересмотра планов.

Близнецы

День может вдохновить на курсы, блог, публикацию, дорогу или живое общение. Но из-за ретроградного Меркурия лучше сначала подготовиться, а уже потом запускать новое.

Раки

Финансовые перемены начинаются с честного разговора с собой. Прислушайтесь к желаниям: они могут подсказать, куда стоит направить силы и что пора пересмотреть.

Львы

Солнце в вашем знаке дает ощущение нового этапа. Сегодня хорошо подумать, с чего вы хотите начать заново, но важные решения лучше принимать без лишней театральности.

Девы

День подходит для практики, которая возвращает спокойствие. Медитация, дневник, прогулка или тишина помогут лучше понять себя и не распыляться на чужие ожидания.

Весы

Друзья, встречи и социальная активность могут стать вашей отдушиной. Не отказывайтесь от общения, но выбирайте те компании, где вам действительно легко.

Скорпионы

Карьерные перемены возможны, если вы готовы поработать даже в разгар лета. Можно обновить резюме, вернуться к курсам или продумать следующий профессиональный шаг.

Стрельцы

Учеба, поездки и публикации требуют осторожности. Начинать с размаха пока не стоит, зато можно искать информацию, сравнивать варианты и готовить почву.

Козероги

День подходит для пересмотра финансовых установок и привычек. Можно спокойно обсудить с партнером чувствительную тему, если говорить без давления и обвинений.

Водолеи

Отношения могут подсветить важные закономерности. Задавайте себе честные вопросы: что вас устраивает, что повторяется и где пора изменить привычный сценарий.

Рыбы

Пора внимательнее отнестись к здоровью и режиму. Новая полезная привычка, более мягкий график или отказ от лишней нагрузки помогут почувствовать себя устойчивее.