Госдума запретила релокантам-экстремистам банковские переводы и сделки по доверенности

Государственная дума России приняла в среду, 22 июля, поправки в законодательство об ограничительных мерах для скрывающихся за границей от российского правосудия релокантов.

Поправки затрагивают покинувших Россию граждан, которые обвиняются в правонарушениях и преступлениях экстремистской направленности, в участии в нежелательных организациях, дискредитации армии и призывах к нарушению территориальной целостности. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это те, кто "наносит вред нашей стране" и "годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство".

С принятием корректив такие релоканты не смогут осуществлять банковские переводы, в том числе через сайты банков, получать консульские услуги, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, заключать сделки по доверенности и использовать электронную подпись.

Володин подчеркнул, что "время, в котором мы живем, особое", поэтому "мы должны думать о стране", заботиться о ее целостности и "не придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом" (цитаты по MAX-каналу председателя Госдумы).

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Наряду с этим парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.