Лавров обсудит с Рубио конфликт на Украине

Украинскую тематику обсудят Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио. Встреча согласована и состоится в столице Филиппин Маниле. Подробности сегодня рассказал глава российской дипломатии.

"Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем уже теперь известны, потому что много было комментариев. Что касается предсказания Трампа о приближении урегулирования, я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь, тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. В любом случае, встреча будет полезной, лучше напрямую задать вопросы и получить ответы", - рассказал Лавров.

В Маниле Лавров участвует в мероприятиях по линии АСЕАН. У министра - насыщенный график. Он уже встретился с коллегами из Индии, Пакистана, Бразилии и других государств.

Глава российской дипломатии прокомментировал и американо-иранский конфликт. По мнению Лаврова, продолжение противостояния невыгодно Вашингтону и Тегерану. Москва выступает за скорейшее прекращение боевых действий, так как заинтересована в стабильных ценах на энергоносители и предсказуемость мировых рынков. Однако есть те, кто не хочет завершения войны. Они распространяют ложную информацию о том, что Россия и Китай якобы снабжают Иран оружием.