Российская армия освободила Благодатное и Артельное

Министерство обороны сообщило, что ВС России освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области. Также установлен контроль над Артельным в Харьковской области.

Кроме того, сообщается о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

В зоне спецоперации боевики потеряли свыше 1270 военнослужащих за сутки.

В течение суток ВС России поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса "Нептун". Системы ПВО за тот же период сбили 808 беспилотников.