В больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Об этом рассказал днем среды, 22 июля, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщил политик в своем MAX-канале, трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях региональной столицы, шестерым оказана амбулаторная помощь.

Пожар на складском комплексе локализован. Также потушено возгорание на предприятии в Армавире, где погиб охранник.

Все пострадавшие и семьи погибших получат необходимую помощь и поддержку, заверил Кондратьев. Он также поручил главам муниципалитетов помочь людям в восстановлении жилья.

Киевский режим оправдывает теракты в отношении гражданских объектов и мирного населения тем, что атакованные склады якобы использовались для поставок оружия и военной продукции российским бойцам. Однако в Кремле подчеркивали, что это ложь, а украинские националисты бьют по мирным целям, поскольку "в этом террористическая сущность киевского режима".

При этом ООН применяет двойные стандарты к преступлениям режима Зеленского. Исполняющая обязанности постпреда России при всемирной организации Анна Евстигнеева указывала, что киевский режим продолжает играть с огнем, а ему в этом постоянно потакают.