Россия неоднократно подчеркивала, что не вынашивает агрессивных планов в отношении Европы. Об этом напомнил В среду, 22 июля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул глава российской дипломатии, об этом не раз говорил президент России Владимир Путин: наша страна не собирается ни на кого нападать, сообщает РИА Новости.

Однако нельзя с уверенностью сказать то же самое в отношении недружественных России европейских государств. Лавров предупредил, что "если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война".

До того глава МИД России отмечал, что о "мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы" с европейцами, о чем говорил наш президент Владимир Путин: "Мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять".

В то же время в Кремле предупреждали, что определение дальнейшего будущего Европы "потребует еще диалога", даже вопреки нежеланию европейцев налаживать контакты: "Без этого не обойтись".