Беларусь опровергла создание укрепрайонов на границе с Украиной

Беларусь не строит и не планирует строить на границе с Украиной оборонительные сооружения. Об этом объявил в среду, 22 июля, белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Как подчеркнул политик, публикации о том, что Минск якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной, не более чем вбросы.

При этом прежнее поручение главы государства Александра Лукашенко оборудовать оборонительные сооружения вдоль границ республики было выполнено: пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование, сообщает БелТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко ясно дал понять, что не позволит Киеву втянуть себя в открытую конфронтацию. Политик отметил, что в настоящее время Украина является разменной картой в большой игре. Если Беларусь все же подключится к боевым действиям, "качество войны мгновенно изменится", поэтому надо договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".

При этом председатель постоянного совета ОДКБ, постоянный представитель России при организации Виктор Васильев предупреждал, что ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, а пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой.