Володин предложил отправить депутатов на военные сборы вместо отпуска

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил Министерству обороны проработать вопрос отправки депутатов на военне сборы.

По мнению Володина, "надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое".

Спикер Госдумы допустил, что такие сборы можно было бы организовать вместо отпусков, поскольку у политиков "отпусков не бывает", и пообещал, что "мы списки подготовим", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправлять "в армию и на южную границу с Украиной тех, кто в период уборочной кампании плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве. Политик отметил, что лодырей нужно посылать "в лес", где "наши ребята, силы специальных операций".

Еще дальше предложила зайти спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она полушутя призвала подумать над отправкой в космос кого-то из сенаторов и предложила в качестве вероятного кандидата заместителя главы комитета по экономической политике Мурата Хапсирокова.