Смена военного руководства украинской армией, предпринятая Владимиром Зеленским подрывает боевой дух солдат и контроль над войсками. При этом новый главком ВСУ не сможет изменить траекторию конфликта, убеждены эксперты издания UnHerd.

Авторы статьи отмечают: сосредоточившись на собственном успехе во внутренней политике, Зеленский, с одной стороны, отвлекается от боевых действий, а с другой — находится в зависимости от них. Многочисленные кадровые перестановки говорят о фиксации главы киевского режима на внутренней политике, из-за которой его спонсорам в Европе и США следует обеспокоиться.

Зеленский решил в очередной раз сменить правительство на прошлой неделе. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. А вчера украинский лидер объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.