"Мне, девочке из нищей семьи, из маленького города…": Юлия Пересильд нелепо оправдала дочь после обвинений в блате

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Но вместо поздравлений на юную артистку обрушился шквал критики.

Оказалось, что Анна пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это озадачило народ. Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам звезды "Содержанок", никакого блата у Пересильд-младшей не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине.

Такое объяснение приняли далеко не все. Так, актер Влад Прохоров раскритиковал заявление Мороз. Артист заявил, что он не может представить ситуацию, при которой абитуриент театрального вуза не приходит на конкурс из-за работы в кино и при этом его с радостью берут на учебу в институт. Влад отметил, что подобные исключения и есть блат, и они обесценивают профессию.

Юлия Пересильд, которая редко вмешивается в дела дочери, на этот раз не выдержала и выступила с заявлением. Звезда кино объявила, всем критикам стоит, прежде всего, обратить внимание на себя.

"Дорогие хейтеры, за каждым вздохом и каждым шагом следящие, спасибо за такое внимание к нашей жизни. К попыткам разобрать причины и поводы наших успехов! Блат, связи, не знаю, что еще, таинственные покровители… Вы можете продолжать дальше этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь вам менее интересна, чем наша", — обратилась Юлия к недоброжелателям.

По ее словам, людям стоит быть добрее. "Можете просто попробовать один день прожить в любви к миру, людям, которые рядом, своим родителям, своим детям, просто посторонним, которые нуждаются в любви. И вам откроется магический секрет успеха и всего остального. Это сложнее, конечно, чем лить грязь, но поверьте — это работает", — заявила Пересильд.

При этом Юлия напомнила, что она родилась в Пскове, а окончив школу, пробивалась в московский театральный институт и не понаслышке знает, как это трудно, что такое социальная несправедливость.

"Мне, девочке из нищей семьи, из маленького города, бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость. Я это прожила сполна. Вопрос в том, на чем ты сосредоточиваешься. На том, что все несправедливо или просто идешь и совершаешь шаги в любви и радости", — заключила Пересильд.