Локализован пожар на загоревшемся из-за атаки ВСУ складе в Краснодаре

Локализован пожар на складском комплексе в Краснодаре. О ситуации на месте происшествия после атаки беспилотников ВСУ сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, повреждены школьные автобусы, припаркованные рядом со складом.

Глава региона добавил, что полностью ликвидировано возгорание на предприятии в Армавире. Оно также пострадало в результате удара украинских дронов. Жертвой атаки стал охранник объекта.

ВСУ нанесли удар беспилотниками по складскому комплексу в Краснодаре 22 июля. На объекте вспыхнул сильный пожар. Погибли двое: девушка, получившая ранения во время налета, скончалась в больнице. Трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь.