Пропавшую в Подмосковье девочку нашли живой

В Московской области обнаружили живой 13-летнюю девочку, которую разыскивали почти три дня. Об этом стало известно в среду, 22 июля.

Как сообщает РИА Новости, подростка нашли вдали от дома — в Старой Купавне Богородского городского округа Подмосковья, тогда как пропала девочка в Пущино Серпуховского городского округа. 19 июля она ушла из дома, заявив, что отправляется искать потерянную сережку. С тех пор местонахождение подростка оставалось неизвестным.

Пока неясно, по какой причине девочка так долго отсутствовала и что с ней происходило в это время. SHOT утверждает, что след девочки смогла взять собака, которая привела поисковиков к дороге. Там якобы нашли следы некоего автомобиля, однако информация об этом не подтвердилась.

Установить подробности случившегося предстоит следователям — в связи с исчезновением несовершеннолетней подмосковный главк Следкома возбудил уголовное дело.

Ранее другое уголовное дело — о пропаже трех школьниц в Республике Тыва — завершилось трагически. Тела девочек нашли на берегу Енисея спустя неделю напряженных поисков. Предположительно, подростки утонули.