"Она спала с моим мужем 10 лет, отобрала моего родного сыночка": Товстик выдвинула чудовищные обвинения против Полины Дибровой

Скандал, разгоревшийся на Рублевке год назад после развода Дибровых и Товстиков не утихает. Пока Полина наслаждается жизнью с миллиардером, брошенная жена Романа шокирует общественность откровениями.

Елена публикует на своей странице в соцсети эмоциональные посты, рассказывая, что на самом деле происходило в ее доме после того, как в него впервые попала Полина. Товстик уверена, что Диброва лишь притворялась подругой, на самом деле ростовская красавица сразу положила глаз на миллиардера.

"Самая наивысшая подлость и цинизм.. Поцелуй Иуды! Она зашла в мою семью, стала моей близкой подругой, крестной мамой моего сына, она венчалась перед Богом с Дибровым, а после всего этого предала всех. Она спала с моим мужем 10 лет, отобрала моего родного сыночка Артема у меня", — заявила брошенная жена бизнесмена.

По словам Елены, у нее украли 11-летнего сына. Якобы Роман сказал, что мальчик поехал в лагерь, однако на самом деле ребенка увезли в дом Диброва. Товстик уверена, что Артем просится к маме, но уже год его не отпускают.

"Моего сына украли и увезли как какую-то вещь, забрали как какую-то собственность, рояль или кофемашину. Оттуда он больше не смог выбраться! Он жил с сестрой Агатой в одной комнате четыре года, они не могут быть друг без друга, их разлучают и они не видят друг друга год", — плачет многодетная мама.

Елена пишет, что разлученные дети страдают друг без друга: "Его забрали у матери и отдали в другую семью на воспитание к сожительнице, говорят ему, что у него новые три брата. При этом пытаются отправить их мать в психушку".

Более того, Товстик убеждена, что Полина Диброва негативно влияет на ее детей. Мол, она однажды взяла Артема и увезла на Камчатку, "чтобы он посмотрел медведей", и подвергла жизнь мальчика опасности.

"При этом они говорят, что я с ним никуда не езжу, а она показывает ему мир. Отец детей обесценивает мое материнство, называет меня суррогатной матерью, машиной по производству детей. Сожительница подвергает моих детей опасности, катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку, отправляет в отели, развращает их", – шокировала общественность Елена.