Болгария одобрила размещение самолетов США на авиабазе "Безмер"

Болгария решила выполнить роль посредника в агрессии США против Ирана. Так в Тегеране отреагировали на решение болгарского парламента, одобрившего размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе "Безмер".

Премьер Болгарии Румен Радев ранее сообщил, что посольство США 17 июля направило ноту относительно размещения до восьми самолетов-заправщиков на авиабазе "Безмер" на юго-востоке страны. Правительство передало этот запрос на рассмотрение парламенту.

Тринадцати голосов оппозиции "против" не хватило для блокировки законопроекта. В результате одобрено размещение восьми самолетов-заправщиков и до 250 американских военнослужащих, передает РИА Новости.