Трамп сделал грозное предупреждение Ирану: "Будем бомбить и уничтожать"

Дональд Трамп заявил, что отныне за каждое атакованное Ираном в Ормузском проливе судно США будут бомбить мост или электростанцию на иранской территории, передает "Интерфакс".

Как уточнил президент США, речь идет в том числе об объектах, которые находятся возле столицы или на ее территории.

Ранее глава Белого дома заявил, что США будут атаковать новый ядерный объект Ирана, о котором сообщили американские СМИ со ссылкой на источники.

А незадолго до этого Трамп потребовал добиваться еще больших жертв среди иранских солдат. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".