Зеленский проиграл Федорову в рейтинге доверия украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский проигрывает бывшему министру обороны Михаилу Федорову в рейтинге доверия украинцев. За последнюю неделю уровень доверия к уволенному министру вырос вдвое, свидетельствуют результаты нового опроса социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился 20-21 июля методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1 тысяча респондентов в возрасте от 18 лет. Утверждается, что погрешность выборки не превышает 3,1%.

Исследование показало, что Федорову доверяют 65% опрошенных. До этой отметки уровень доверия к экс-министру вырос с 35% только за последнюю неделю. О доверии к украинскому лидеру заявили 59% опрошенных, Владимир Зеленский занял четвертое место в рейтинге, передает ТАСС.