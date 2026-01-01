Экономика России сохраняет устойчивость: главное из совещания с участием Путина

В Кремле президент принимает ключевых министров правительства и главу кабмина. Совещание посвящено экономике.

Владимир Путин: "Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть: трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику. А она сейчас такова: по оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне – 0,3 процента. А всего за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2 процента".

Банк России постепенно снижает ключевую ставку. После того как она достигала 21 процента, сейчас регулятор уже уменьшил ее до 14,25 процента. И это влияет на экономику. Один из ключевых факторов здесь - внутренний спрос, он растет.

Путин: "Ускоряется динамика банковского кредитования. Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объемы таких банковских портфелей растут. Соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13 процентов в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное, дальнейшее повышение внутреннего спроса".

Сохраняют устойчивость и государственные финансы. Например, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом на 196 миллиардов рублей. Выросшие цены на нефть - лишь одна из причин.

Путин: "Прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года. Что касается консолидированных бюджетов субъектов Федерации, то они в первом полугодии исполнены с дефицитом – примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года. Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектам Федерации. По инициативе "Единой России" в июне было принято важное решение: срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год".

Президент поручил правительству проработать предложение о продлении бюджетных кредитов еще на три года.

Путин: "Я знаю, что депутаты от "Единой России" с Минфином работали по этому направлению, и прошу правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов, чтобы вместе с депутатами Государственной думы, но, наверное, уже нового созыва в ближайшую осеннюю сессию принять эти изменения".

По словам главы государства, это означает, что в распоряжении регионов появятся дополнительные деньги. По оценкам только в этом году - свыше 100 миллиардов рублей.