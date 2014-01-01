На сайте Зеленского указы о смене военного руководства появились только сегодня к трем часам дня. А новый главком Драпатый уже накануне вечером поторопился приступить к своим обязанностям. Первым делом подтвердил: он именно тот, кто нужен террористическому режиму. На назначение отреагировал нацистским лозунгом.

Нашей страной Драпатый объявлен в розыск за обстрелы ДНР и ЛНР. В результате его преступных приказов были убиты или ранены сотни человек.

Кадры, которые стали одним из символов трагедии Донбасса: Мариуполь. 9 мая 2014 года, БМП с украинским флагом давит мирных граждан. Погибли 20 человек. Боевую машину на безоружных людей направил лично тогда еще комбат 72-й механизированной бригады Михаил Драпатый. Киев потом простит ему приказ ВСУ драпать из-под Мариуполя и Красноармейска. Для спасения из Изваринского котла пришлось бросить всю технику и боеприпасы. Выйти живыми удалось буквально двум сотням человек из всей бригады.

Самым громким провалом стала операция в приграничье Курской области. Именно под руководством Драпатого ВСУ ударились в бегство. Стратегические провалы он привык заливать кровью. И гражданских, и военных. И чужих, и своих. Отправлял на передовую женщин-заключенных. А после назначения командующим сухопутными войсками именно на него "повесили" скандал с бегством двух тысяч мобилизованных из части.

За пять лет конфликта на Украине уже третий главком и пятый министр обороны. Cмена Сырского на Драпатого, как иронизируют в соцсетях, поможет Киеву так же, как Лондону - бесконечные рокировки в кабмине. И там и там политический и экономический кризисы только усугубляются. Кстати, новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины - помазанник британской короны. Пять лет назад посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс вручила ему переходящий меч королевы Великобритании как лучшему выпускнику национального университета обороны. Тот в благодарность преклонил колено. Украинское общество возмутилось, но пропаганда оправдала - мол, это просто традиционный жест уважения офицеров всего мира.

Драпатый - военачальник, который удобен и выгоден европейцам и НАТО. Ведь он вовлечен в российско-украинский конфликт еще с 2014 года. Не брезгует никакими методами ведения войны, включая террористические, готов карать русскоязычное население Украины. Есть и информация о связях нового главкома с уволенным министром обороны Федоровым. Драпатый выступал против его отставки. Так же как и западные кураторы Киева. Англосаксонская пресса уже чуть аккуратнее освещает организованные извне картонные протесты на Украине. Зеленскому как будто намекают: сделано еще не все.

Сам Зеленский в попытке ослабить протестные настроения лишь усиливает хаос. По украинскому законодательству назначить нового главкома ВСУ можно только по представлению министра обороны. Пост последнего официально пока вакантен. Утвердить кандидатуру руководителя этого ведомства может только Верховная Рада. А она на каникулах до 18 августа. Впрочем, главаря режима нормы закона никогда не останавливали.

Возможно, немного приведут в чувство рейтинги. Согласно последним опросам, по уровню доверия населения лидирует посол Украины в Великобритании экс-главком Залужный. На втором месте - тот самый бывший министр Михаил Федоров. Несмотря на требования улицы, он пока так и не получил устраивающего его предложения о работе. Сам главарь режима на позорном четвертом месте.