11-летняя дочь Татьяны Навки выступила с публичным заявлением: "Я психанула, собрала вещи и ушла"

Младшая дочь Татьяны Навки пошла по стопам мамы и стала спортсменкой. Надежда занималась одиночным фигурным катанием, но недавно решила сменить направление. Свое решение наследница олимпийской чемпионки объяснила публично, записав видео и разместив его в соцсети.

Надежда не стала лукавить и придумывать отговорки, она честно призналась, что тренировки стали слишком тяжелыми, она начала отставать от сверстниц, а некоторые элементы не давались, сколько бы девочка не трудилась над ними.

"У меня не получалось прыгать. Остальная группа уже учила тройные и кто-то даже четверные, я не могла прыгнуть двойные. Мама задалась вопросом, решили, что я просто ленюсь. Да, я могла чуть-чуть лениться, но в то же время я не хотела этим заниматься", — рассказала Пескова.

Нервы юной спортсменки в один момент не выдержали. Надя решила, что спорт — не для нее. "Меня всё достало, у меня ничего не получается. Я психанула, собрала вещи и ушла", — поделилась дочь Навки.

В тот момент на помощь наследнице пришла Татьяна. Она смогла найти правильные слова и уговорила дочь "докатать" сезон. Затем уже на холодную голову, без лишних эмоций Надежде предстояло решить, что делать дальше. "Так не могло продолжаться. Я каждый день приходила в слезах, рыдала по часу после тренировок", — призналась юная фигуристка.

Навка не хотела, чтобы дочь бросала спорт, которому она отдала восемь лет жизни, и нашла решение. Татьяна предложила Наде попробовать танцы на льду. Девочка согласилась, ей нашли пару, и всё получилось. Пескова уже выступила в двух шоу и готовится к соревнованиям. Оказалось, что танцы на льду ей очень нравятся и подходят.

"Даже девочки из одиночного катания сказали, что я раскрылась и перестала быть зажатой. Мне самой нравится этот вид спорта. Мне не сразу дается всё легко, на самом деле это сложно, а некоторые поддержки мне страшно делать. Все мышцы так забиты, иногда больно утром с кровати вставать", — рассказала Пескова, отметив, что она самая младшая в новом коллективе, но ее тепло приняли.