Логистический оператор Maersk остановил работу в портах Украины из-за ударов ВС России

Крупнейший мировой логистический оператор – компания Maersk - объявил о приостановке работы в украинских портах. Контейнерные перевозки прекращены из-за усиления российских ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

Как сообщалось ранее, из-за российских атак Украина потеряла около трети возможностей по экспорту зерна через Черное море. В Минобороны России заявили, что армия наносит удары по портам, складам и терминалам, которые используют для разгрузки и хранения грузов ВСУ.

Компания Maersk теперь согласовывает доставку грузов на Украину через Румынию. В румынскую Констанцу уже перенаправлено судно Medkon Mira V.629S с импортным грузом для Черноморска. Туда же пойдут контейнеры из Порт-Саида, следовавшие в Черноморск. Срок восстановления работы компании в украинских портах не называется, передает ТАСС.