Минобороны раскрыло подробности ударов ВС России по портам Украины

Российская армия продолжила удары по портам Украины и морским судам в течение дня 22 июля. Использовано высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Нанесены удары по находящимся в море сухогрузу и морскому судну типа "балкер", направлявшимися в Одессу с грузами для ВСУ. Также Одессе и Молодежном ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами.

Стоящий под разгрузкой сухогруз поражен в порту "Черноморск". Поражена портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами.