Погрязший в долгах Хантер Байден выставил на продажу свои картины

Хантер Байден в попытке выбраться из долговой ямы занялся реализацией своих картин. Его финансовое положение пошатнулось после того, как завершился президентский срок его отца, Джо Байдена.

Как пишет New York Post, для раскрутки личного бренда и презентации новой серии картин Хантер задействовал влиятельных блогеров с многомиллионной аудиторией в соцсетях. Стоимость каждого полотна — 54 тысячи долларов, бонусом прилагается видеоконференция с автором.

Объем долгов Хантера перевалил за отметку в 20 миллионов долларов. При этом выручка от реализации полотен существенно снизилась. В первые три года президентского срока Джо Байдена его сын сумел продать 27 картин по средней цене 54,5 тысячи долларов каждая. А вот с конца 2023 года ему удалось реализовать лишь одну работу, и значительно дешевле — за 36 тысяч долларов.