Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Стартовал прием заявок на IX Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Он направлен на выявление и тиражирование лучших практик, укрепляющих единство российской нации и межнациональное согласие, поддержку социально ориентированных НКО, а также обмен опытом в сфере сохранения национальных языков, культур и традиций народов России.

Проводится конкурс по шести номинациям - от проектов НКО и инициативных групп до практик органов власти, учреждений культуры и коммерческих организаций.

Заявки принимаются до 20 октября 2026 года. Узнать подробности можно здесь.