Госдума расширила список кандидатов с судимостью на контракт с ВС России

Расширен перечень граждан с неснятой или непогашенной судимостью, которым разрешено заключать контракт с ВС России в период мобилизации. В законопроекте перечислены статьи, осужденных по которым Минобороны готово допустить к оружию.

В период мобилизации, военного положения или в военное время контракт с Вооруженными силами могут заключать осужденные за контрабанду. Кроме того, допускаются к контрактной службе причастные к бандитизму и преступному сообществу. Также могут заключать контракт осужденные за угрозу безопасности – в частности, кражу ядерных материалов – и организаторы нелегальной миграции.

В Минобороны ранее признали, что цель закона - увеличение ресурса потенциальных кандидатов на укомплектование армии. При этом гарантируется, что для осужденных за эти преступления создадут специальные подразделения под жестким контролем, передает РБК.