Ближний Восток: каждая из сторон утверждает, что полностью контролирует Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции показал на иранском телевидении кадры ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Использовали ракеты и ударные беспилотники. Фотоснимки, сделанные со спутников, свидетельствуют о том, что поражены цели на американской авиабазе в Иордании. В частности - ангар, где проводили техническое обслуживание истребителей F-15 и беспилотников MQ-9 "Рипер". Также целью для удара стала радиолокационная станция в Кувейте на авиабазе Ахмед аль-Джабер, на которой ранее размещалась американская авиация.

А минувшей ночью США били по Тегерану и окрестностям. Налет продолжался более двух часов. И, по сообщению Центрального командования, стал самым мощным с момента возобновления конфликта. Впрочем, в Исламской республике взаимные удары не связывают между собой. Утверждают, что ответили не на ночную атаку, а лично президенту США, который в очередной раз выступил, по их мнению, с заносчивой речью.

Дональд Трамп заявил - "всякий раз, когда Иран обстреливает судно в Ормузском проливе, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию". В КСИР, прочитав это, пообещали - за каждую бомбу, сброшенную на мост, будут отвечать ракетой по объектам, связанным с США. И даже показали, что это не просто слова.

Сейчас каждая из противоборствующих сторон утверждает, что полностью контролирует Ормузский пролив. США заявляют: он открыт для коммерческого судоходства. С начала мая прошло около 900 судов, перевезено 450 миллионов баррелей нефти. А Иран якобы всячески саботирует достигнутые ранее договоренности.

"Все довольно просто. Корабли пытаются пройти через пролив - и их взрывают. Коммерческие суда проходят через пролив - и их взрывают. Соединенные Штаты защищают это судоходство, и, кроме того, наносят удары по иранским судам, ослабляя способность Ирана наносить ущерб мировому судоходству. Вот что происходит", - сказал Марко Рубио, госсекретарь США.

При этом в Белом доме отмечают, что Штаты остаются открытыми для дипломатии и надеются урегулировать конфликт путем переговоров. И обвиняют Иран, что там не относятся к этому серьезно. Поэтому как великий защитник мировой демократии США взяли на себя миссию защищать и судоходство, к чему призывают своих союзников.

Те не спешат. Отлично видят, в какую непростую ситуацию вляпался Дональд Трамп. Его буквально разрывают журналисты провокационными вопросами. Вот, например, спросили, что бы он сказал матерям солдат, погибших на Ближнем Востоке .

"Американцы не против войны. Только что вышел опрос. Американцы не хотят высоких цен на бензин, но они не против войны. Это ясно показал опрос. Никто не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие. А вы хотите, чтобы у Ирана было ядерное оружие? Думаете, это хорошо?", - отреагировал Трамп.

После общения с прессой американский лидер полетел на авиабазу Дувр на церемонию прощания с четырьмя американскими военнослужащими, которые погибли в результате иранских атак на Ближнем Востоке.