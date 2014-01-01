"Я никто, я человек с горы!": один из главных фигурантов дела Эпштейна найден мертвым

Чтобы объявить о смерти одного из главных фигурантов "дела Эпштейна", телеканалам пришлось даже изменить сетку вещания. Парадокс, но в студии в качестве спикеров - не французские силовики, а криминальные журналисты.

"Мы наконец можем подтвердить, что один из главный фигурантов дела Эпштейна здесь во Франции, Даниэль Сиад, был найден мертвым в понедельник в своем доме в Коломбе. Дело открыто, расследование ведется", - сообщил Винсент Вантигем, специальный корреспондент отдела криминальной хроники и правосудия BFMTV.

В прессе Сиад мелькал месяцами. Именно его следствие считало одним из ключевых поставщиков девушек для Джеффри Эпштейна. Даниэль Сиад - в узких кругах человек довольно известный. Работал в модельном агентстве и позиционировал себя как скаута и фотографа. Искал девушек для фешн-бизнеса, отвечал за поиск контрактов и знакомил своих подопечных с сильными мира сего. С ним сотрудничали модели из Франции и Восточной Европы. На карандаш к правоохранителям попал после расследования телекомпании France Televisions. Журналисты выяснили, что Сиад нанял для Эпштейна как минимум четырех девушек. Одна из них на допросе утверждала, что оказалась в сексуальном рабстве и несколько лет не могла покинуть особняк в центре Парижа.

Сам мужчина все отрицал. В интервью журналистам признавался, что действительно знакомил девушек с финансистом, но понятия не имел о том, чем он с ними занимается. При этом в материалах Эпштейна имя Сиада упоминается 2090 раз. Судя по рассекреченным файлам, американский финансист переводил ему десятки тысяч долларов. Тот, в свою очередь, присылал фотографии девушек в купальниках. Вместе с советами: к какой именно работе их лучше привлекать.

В июле 2014-го Сиад даже писал финансисту, что чувствует себя рыбаком: настолько легко ловит девушек в свои сети. СМИ называли его одним из самых преданных сообщников Эпштейна. Общение они поддерживали до последних месяцев жизни финансиста. Чаще всего обсуждали женщин и деньги. То, что скаут был в близком окружении Эпштейна, подтвердили и многочисленные жертвы.

Сам скаут все обвинения отрицал. Подчеркивал, что никогда в жизни никого не насиловал, а с Эпштейном его связывали исключительно профессиональные отношения. В интернете Сиад не сидит, телевизор не смотрит. Поэтому и про обвинения Эпштейна в торговле людьми был не в курсе. Финансист, по его словам, просто воспользовался его доверием. На все каверзные вопросы журналистов всегда реагировал остро: "Вы действуете очень грязно! Я с вами честен, а вы повторяете одно и то же. Я никто. Я человек с горы. Когда вы встречаете миллиардера, который известен по всему миру, который был осужден за все дела, которые он совершил, а потом он свободно приехал в Париж - и никто его не арестовал. Как я мог ему не верить?".

За все время расследования он так и не был привлечен к суду. Еще один человек из окружения Эпштейна, Жак Брюнель, который называл в переписке Сиада главным вербовщиком женщин для миллиардера, был найден мертвым в 2022 году в своей камере. Причины смерти неизвестны. Сам финансист покончил с собой в тюрьме - и его кончина тоже покрыта тайной. Неясна и причина смерти Даниэля Сиада. Город Коломб, где он проживал, находится всего в получасе езды от Парижа. Один из самых спокойных и безопасных пригородов французской столицы. На самочувствие модельный агент тоже никогда не жаловался - он вел здоровый образ жизни.