Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на четверг, 23 июля, 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана и над акваторией Азовского моря.

В Крыму, как рассказал глава региона Сергей Аксенов, один человек погиб в результате атаки украинских дронов. Кроме того, четыре человека получили ранения, среди них — двое детей.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что все причастные к атакам украинских беспилотников на мирных жителей понесут наказание. Авторы кампании по расчеловечиванию жителей Донбасса, а также операторы дронов и командиры подразделений ВСУ стоят за каждым эпизодом атак БПЛА на мирное население.

Тем временем подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили с начала июля более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ, применяя FPV-дроны, "Молнии" и крупнокалиберную артиллерию. Кроме того, российские бойцы вновь поразили цеха производства беспилотников большой дальности украинских националистов.