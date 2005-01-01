Автограф Овечкина ушел с молотка за 256 тысяч долларов

Автограф легендарного хоккеиста, русского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина продан на аукционе Sotheby's за 256 тысяч долларов. Сайт аукциона уточняет, что речь идет о пластиковой карточке из серии Upper Deck 2024-25 The Cup, которая была выпущена в единственном экземпляре.

Сорокалетний хоккеист с 2005 года выступает за "Вашингтон". В 2018 году в составе этой команды он стал обладателем Кубка Стэнли. Также россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного сезона, неоднократно признавался самым ценным игроком.

К проданной на аукционе карточке с автографом форварда прилагается игровая нашивка НХЛ. Экземпляр занимает второе место по стоимости среди проданных карточек Овечкина: в 2025 году карточка новичка с подписью российского форварда "Вашингтона" ушла с молотка за 381 тысячу долларов, передает ТАСС.