Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Евгений Панин во время воздушной разведки обнаружил передвижение живой силы противника около линии боевого соприкосновения и передал координаты расчету FPV-дронов, который прямым попаданием уничтожил боевиков. Благодаря его решительным действиям была сорвана ротация вражеских подразделений.

Ефрейтор Дмитрий Дашиев, действуя в составе мотогруппы, доставлял продовольствие и боприпасы на передовую и подвергся атаке FPV-дронов. Умело маневрируя, Дмитрий вывел сослуживцев в безопасное место и своевременно доставил груз нашим бойцам. А когда обнаружил ещё один ударный беспилотник, ликвидировал его из стрелкового оружия. Поставленная задача была успешно выполнена без потерь среди личного состава.