В зоне спецоперации идет наступление по всему фронту. Надежную поддержку с воздуха передовым отрядам обеспечивают расчеты войск беспилотных систем.

Это кадры из села Благодатное в Запорожье, которое перешло под контроль наших военных. В ходе штурма операторы БПЛА круглосуточно вели разведку, пресекая все попытки противника провести ротацию.

Чтобы ликвидировать вражеские опорники, оборудованные в жилой застройке, Благодатное обходили сразу с нескольких направлений, метр за метром вскрывая заминированные подходы и огневые позиции врага.

Активно идут бои и на других участках фронта. Это Добропольское направление - существенное поражение ВСУ наносят операторы ударных дронов. Они ежедневно атакуют технику противника и вскрывают неприятельские блиндажи с живой силой, обеспечивая штурмовикам свободное продвижение в глубину вражеской обороны.

Без промаха бьет артиллерия. На Краснолиманском участке расчет гаубицы "Мста-Б" накрыл опорник боевиков. Работали с закрытых позиций по заданным координатам. Разведка подтвердила - цель ликвидирована.