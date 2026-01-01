"Зима близко": Дмитриев оценил эффективность энергополитики ЕС

Зима близко, напомнил европейцам спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Наступившие холода раскроют ошибочность решений Евросоюза в сфере энергетики, написал Дмитриев в соцсети X.

Спецпредставитель президента отреагировал на заявление руководителя норвежской компании Equinor. Андерс Опедаль усомнился в способности Европы до наступления холодов заполнить свои газовые хранилища хотя бы на 80%.

По последним данным, Евросоюз за пять месяцев 2026 года потратил на российский трубопроводный газ 2,4 миллиарда евро. Сжиженного природного газа у России за этот период закуплено на 3,7 миллиарда евро.