Зеленский обсудил возможность мирных переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Варианты возобновления переговоров по завершению конфликта на Украине обсудил Владимир Зеленский со спецпосланниками президента США Дональда Трампа. О беседе украинского лидера со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Как написал Равид в соцсети X, ссылаясь на осведомленные источники, Зеленский обсудил со спецпосланниками идеи о том, как возобновить дипломатические усилия по завершению войны. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле также намеревается обсудить возможность участия Вашингтона в конструктивном урегулировании украинского конфликта.

Министр иностранных дел России, в свою очередь, сообщил, что встреча с Рубио запланирована на четверг. Лавров планирует спросить у госсекретаря США, какую позицию занимает Вашингтон по урегулированию на Украине - с учетом неоднозначных комментариев Рубио по итогам встречи лидеров двух стран в Анкоридже.