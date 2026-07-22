Кремль констатировал стабилизацию ситуации с топливом в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка в России сработали.

"Во многих регионах ситуация становится легче", - добавил представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер.

Путин: Трудности с топливом временные, экономика демонстрирует уверенный рост. Все подробности совещания президента с кабмином - в репортаже "ТВ Центра".