ЕС провалил очередную попытку согласовать 21-й пакет санкций против России

Компромиссный проект 21-го пакета санкций против России не согласован. Послы ЕС на встрече в Брюсселе провалили очередную попытку принять документ, сообщил журналистам источник в руководстве Евросоюза.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила на согласование послам 22 июля смягченный проект санкций. Послабления касались перевозки российского сжиженного газа в третьи страны европейскими танкерами и запретов на закупки российской рыбы, передает ТАСС.

Прежде ЕС намеревался включить в 21-й пакет санкций ограничительные меры против 215 российских физических и 94 юридических лиц, в том числе 90 банков. Однако западные СМИ отмечали, что утверждение пакета санкций осложнено серьезными разногласиями между членами Евросоюза.