В результате новых террористических атак киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру нарушена работа двух крупных логистических центров компании Wildberries.

В ночь на среду удары были нанесены по складам в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, два человека погибли, 15 получили травмы. После взрывов оба комплекса, площадью 100 тысяч квадратных метров каждый, загорелись. Для тушения пришлось задействовать авиацию. Людей эвакуировали.

Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что работа сервиса будет нормализована в течение суток. Wildberries окажет поддержку потерпевшим и семьям погибших. С понедельника выплаты уже начали получать пострадавшие 18 июля в результате атак на другие объекты Wildberries - в Тамбовской и Московской областях.

В Кремле заявили, что правительство уже занимается ситуацией малых и средних предпринимателей, которые понесли убытки. Поддержку пообещали оказать и отечественные банки. А в ООН призвали провести расследование ударов ВСУ по складам Wildberries, которые могут расцениваться как военное преступление.