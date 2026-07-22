Драгоценности на миллион евро украли у американца в Париже

Американский бизнесмен, заработавший состояние на медицинских технологиях, лишился драгоценностей в Париже. Он прибыл самолетом из Ниццы, во французской столице планировал провести несколько дней. Миллиардер задекларировал кольцо стоимостью 800 тысяч евро, а также серьги, браслет и ожерелье.

Багаж путешественника с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро пропал во время транспортировки из аэропорта Руасси-Шарль де Голль в отель Four Seasons Hotel George V. В аэропорту его встречала сотрудница элитного консьерж-сервиса, нанятая для обеспечения трансфера в отель. Багаж был погружен в машину, однако в отеле выяснилось, что ручная кладь с драгоценностями исчезла, пишет газета Parisien.

С высокой вероятностью драгоценности исчезли еще в аэропорту. Расследование ведут сотрудники департамента Валь-д"Уаз, на территории которого расположен аэропорт.