США с Саудовской Аравией подписали соглашение по ядерной программе, говорится в заявлении, распространенном Министерством энергетики США.



Документ рассчитан на 30 лет и предусматривает участие американских компаний в развитии ядерной отрасли королевства, сообщили в Министерстве энергетики Соединенных Штатов. Соглашение передано на рассмотрение Конгресса США.



Ожидается, что сделка стоимостью в десятки миллиардов долларов укрепит сотрудничество между США и Саудовской Аравией и принесет американским компаниям крупные контракты.



Соглашение "соответствует самым высоким стандартам в области ядерной безопасности и нераспространения", говорится в документе.