В Мадьяра плюнули на вокзале в Будапеште

Неизвестный прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Это произошло вчера на вокзале Будапешта, когда Мадьяр шел по перрону вокзала в Будапеште вместе с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези перед презентацией плана развития железнодорожной сети.



Вероятно, в знак несогласия с его политикой, но тот решил не выдвигать никаких обвинений, сообщила пресс-служба правительства.



Однако премьер-министр Венгрии лишь улыбнулся, пожелал мужчине "крепкого здоровья" и отказался писать на него жалобу. Позже Мадьяр заявил, что "таких соотечественников надо утешить", поскольку "в их сердцах еще жива ненависть".