Сергей Лавров и Марко Рубио начали переговоры в Маниле

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин — Маниле. Встреча проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН.



Накануне глава МИД РФ сообщил, что спросит у госсекретаря США о том, какую именно позицию сейчас занимает Вашингтон по украинскому урегулированию. Позже Рубио подтвердил, что тоже намерен обсудить украинский кризис.



Перед этим глава Лавров провел встречу с главой МИД Филиппин Марией Терезой. Стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах.